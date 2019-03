Polizei Coesfeld / Coesfeld, Dülmener Straße/ Radfahrer schwer ...

Coesfeld, Dülmener Straße/ Radfahrer schwer verletzt

Coesfeld - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dülmener Straße/Rottstraße in Coesfeld am Mittwoch (13. März, gegen 13:20 Uhr) ist ein 26-jähriger Radfahrer aus Coesfeld schwer verletzt worden. Der Radfahrer überquerte bei Grünlicht die Dülmener Straße und wurde vom Auto eines 49-jährigen Coesfelders erfasst, der aus der Rottstraße kommend nach links stadteinwärts abbog. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus.

