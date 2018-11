Polizei Coesfeld / Coesfeld, Dülmener Straße/ Sachbeschädigung ...

Coesfeld, Dülmener Straße/ Sachbeschädigung an Schnellrestaurant

Coesfeld - Unbekannte haben die Glasscheibe einer Menüauskunft der McDonald´s-Filiale an der Dülmener Straße in Coesfeld zerstört. Tatzeit: zwischen Sonntag (25. November), 20 Uhr und Montag, 5 Uhr. Der Schaden wird mit 2000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

