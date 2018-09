Polizei Coesfeld / Coesfeld, Dülmener Straße / Zwei Einbrüche ...

Coesfeld, Dülmener Straße / Zwei Einbrüche in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Coesfeld - In einen Baumarkt und ein Blumengeschäft brachen unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag ein. Hierzu brachen sie Eingangstüren auf um ins Innere zu gelangen. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen, um in die Büroräume zu gelangen. Die Räume wurden durchsucht und in einem Fall Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

