Polizei Coesfeld / Coesfeld, Gerlever Weg / Aufmerksamer Zeugen ...

Coesfeld, Gerlever Weg / Aufmerksamer Zeugen stellen flüchtigen Dieb

Coesfeld - Am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, meldete sich eine Anruferin bei der Polizei. Sie gab an, dass es in der Kolpingbildungsstätte zu einem Diebstahl kam und ein Kollege von ihr den flüchtigen Dieb verfolge. Kurze Zeit später konnte der Dieb von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Dieb war alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss. Seine Flucht nutzte er noch, um eine Handtasche aus einem Fahrradkorb zu stehlen. Bei dem Dieb konnten noch weitere Gegenstände aufgefunden werden, wie z. B. ein Handy. Aufgrund der aufgefundenen Gegenstände konnten bislang sechs Diebstähle in Coesfeld aufgeklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

