Polizei Coesfeld / Coesfeld, Hansestraße/ Portemonnaie aus Auto ...

Coesfeld, Hansestraße/ Portemonnaie aus Auto gestohlen

Coesfeld - Einer Dülmenerin ist am Dienstag (9. Oktober) um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Hansestraße in Coesfeld ihr Portemonnaie aus dem Kofferraum ihres Wagens gestohlen worden. Nach einem Einkauf hatte sie den Kofferraum geschlossen, aber nicht verriegelt, als sie den Einkaufswagen wegbrachte. Sie wurde von einem Mann angesprochen, der sie nach dem Weg zum Krankenhaus fragte. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Portemonnaie fort war. Den Täter hat sie nicht gesehen. Den Mann, der sie abgelenkt hatte, beschreibt sie folgendermaßen: 35 bis 45 Jahre alt, 1,68 Meter groß, südländisches Aussehen, schwarze, kurze Haare, rundlicher Kopf. Der Mann war bekleidet mit einem dunkelblauen Strickpullover und einer schwarzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

