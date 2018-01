Polizei Coesfeld / Coesfeld, Karlsstraße/ Geringe Beute beim ...

Coesfeld, Karlsstraße/ Geringe Beute beim Tageswohnungseinbruch

Coesfeld - Am Samstag, 13.01.2018, in der Zeit 16.30 - 19.05 Uhr betraten unbekannte Täter das Grundstück des Mehrfamilienhauses und hoben das "auf Kipp" stehende Terrassenfenster aus. Anschließend drangen sie in das Wohnhaus ein, durchsuchten das Schlafzimmer und entnahmen aus dem Kinderzimmer Kleingeld in Höhe von ca. 10 Euro. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Telefon 02541-140.

