Polizei Coesfeld / Coesfeld, Kleine Viehstraße/ ...

Coesfeld, Kleine Viehstraße/ Verkehrsunfallflucht: Fahrradfahrerin stürzte nach Vorfahrtsverletzung -Zeugen gesucht-

Coesfeld - Am Samstag, 19.05.18, 12.40 Uhr befuhr eine 45-jährige Pedelec-Fahrerin aus Coesfeld die "Kleine Viehstraße" vom Markt kommend in Fahrtrichtung "Friedrich-Ebert-Straße". Als sie an der Kreuzung zur "Pumpengasse" ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen beabsichtigte, fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer von links aus der "Pumpengasse", ohne das für ihn geltende Stoppschild zu beachten. Die Coesfelderin stürzte nach einer Vollbremsung kopfüber über den Lenker, wobei der PKW-Fahrer ohne Anzuhalten seine Fahrt fortsetzte. Glücklicherweise blieb die Pedelec-Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 EUR. Angaben zum Flüchtigen liegen noch nicht vor. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Dülmen entgegen, Telefon 02594/ 7930.

