Polizei Coesfeld / Coesfeld, L 581/ Mit dem PKW überschlagen ...

Coesfeld, L 581/ Mit dem PKW überschlagen -Fahrerin schwerverletzt-

Coesfeld - Am 21.09.2018, 16.48 Uhr befuhr eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Rosendahl-Osterwick die L581 von Havixbeck in Richtung Billerbeck. In Höhe der Bauerschaft "Bombeck" geriet sie auf die unbefestigte Bankette, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Anschließend überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Anhaltende Verkehrsteilnehmer halfen der schwerverletzten Fahrerin aus dem Fahrzeug. Auf den ebenfalls angeforderten Hubschrauber brauchte nicht zurückgegriffen werden. Nach notärztlicher Erstversorgung verbrachte ein Rettungswagen die Osterwickerin in das Clemens Hospital nach Münster. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die L 581 einseitig gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.100 EUR.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -