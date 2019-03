Polizei Coesfeld / Coesfeld, Lette, B474/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld, Lette, B474/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld - Eine Coesfelderin (26)und ein Dülmener (73) sind am Mittwoch (27. März) bei einem Unfall auf der B474 bei Lette verletzt worden. Die Frau wollte mit ihrem Auto die B474 in Richtung "Am Isinghove" überqueren und kollidierte auf der Bundesstraße mit dem Wagen des Dülmeners. Der Wagen der Coesfelderin stieß auch noch gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird mit rund 29.000 Euro beziffert. Der Rettungsdienst brachte die Coelsfelderin und den Dülmener in Krankenhäuser. Ihre Autos wurden abgeschleppt.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw