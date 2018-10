Polizei Coesfeld / Coesfeld-Lette, Bruchstraße/ Fußgängerin ...

Coesfeld-Lette, Bruchstraße/ Fußgängerin nach Kollision leichtverletzt

Coesfeld - Am Freitag, 26.10.2018, um 18.55 Uhr befuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Coesfeld die Bruchstraße aus Richtung Lette in Fahrtrichtung L 600. Beim Passieren eines Fußgängerüberweges touchierte er eine 48-jährige Fußgängerin -ebenfalls aus Coesfeld-, die auf dem Fußgängerüberweg die Straße zu überqueren beabsichtigte. Sie wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte sie zur vorsorglichen Untersuchung in das Coesfelder Krankenhaus. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von 650 EUR.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw