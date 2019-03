Polizei Coesfeld / Coesfeld, Lette, Kalte/ Zusammenstoß auf der ...

Coesfeld, Lette, Kalte/ Zusammenstoß auf der Kreuzung

Coesfeld - Eine Coesfelderin (59) und ein Coesfelder (63) sind bei einem Unfall in der Bauerschaft Kalte in Coesfeld-Lette leicht verletzt worden. An der Kreuzung zweier Wirtschaftswege waren ihre Wagen zusammengestoßen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 13.000 Euro beziffert.

