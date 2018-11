Polizei Coesfeld / Coesfeld, Lette, Letter Bruch/ Scheune mit ...

Coesfeld, Lette, Letter Bruch/ Scheune mit mind. 250 Großballen niedergebrannt

Coesfeld - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagabend, 18.11.2018 gegen 19 Uhr eine Scheune im Letter Bruch in Brand. In der Scheune befanden sich mindestens 250 Großballen Stroh, Styropor und diverse landwirtschaftliche Anhänger. Die Scheune brannte komplett nieder. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufiger Schätzung im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

