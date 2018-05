Polizei Coesfeld / Coesfeld, Letter Straße/ Einbruch in ...

Coesfeld, Letter Straße/ Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Coesfeld - Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr ein Oberlichtfenster eines Bekleidungsgeschäftes an der Letter Straße aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Sie flexten einen Tresor auf und entkamen durch eine Fluchttür. Zeugen werden gebeten, sich bei der Coesfelder Polizei zu melden: 02541/140.

