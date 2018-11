Polizei Coesfeld / Coesfeld, Letter Straße, Unfall mit ...

Coesfeld, Letter Straße, Unfall mit Rettungswagen

Coesfeld - Am 23.11.18, 21:44 Uhr beabsichtigte ein 28-jähriger Autofahrer aus Coesfeld von der Mittelstraße in die Wiesenstraße abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberchtigten 57-jährigen Fahrer eines Notarzteinsatzfahrzeuges, der die Letter Str. in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.Der 28-jährige Coesfelder verletzte sich dabei leicht. Der Schaden wird mit 6000 Euro angegeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

