Polizei Coesfeld / Coesfeld, Markt/ Einbruch in Ärztehaus

Coesfeld, Markt/ Einbruch in Ärztehaus

Coesfeld - Einbrecher haben am Markt in Coesfeld die Hintereingangstür eines Ärztehauses aufgehebelt und sind so ins Gebäude gelangt. Im ersten Obergeschoss hebelten die Täter eine Praxiseingangstür auf. In der Arztpraxis entwendeten sie Bargeld. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

