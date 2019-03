Polizei Coesfeld / Coesfeld, Neumühle, Einbruch in Büroräume - ...

Coesfeld, Neumühle, Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Coesfeld - In der Zeit vom 22.03.2019, 17:00 Uhr - 23.03.2019, 10:40 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster der Geschäftsräume einer Futtermittelfirma auf. Anschließend wurden die Büroräume durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw