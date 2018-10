Polizei Coesfeld / Coesfeld, Nininghove, Bauerschaft ...

Coesfeld, Nininghove, Bauerschaft Flamschen/Diebstähle aus Wohnungen

Coesfeld - Bezugstext zur Coesfeld (ots) - Am 23.10.2018, um 01.11 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter durch eine unverschlossene Tür, Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus und entwendete daraus drei Mobiltelefone. Der anwesende Eigentümer bemerkte den Täter und verständigte die Polizei. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Tel.-Nr. 02541/140 entgegen.

Neue Meldungen: Ebenfalls in der Nacht zum 23.10.2018 drangen unbekannte Täter in ein Bauernhaus und ein auf dem gleichen Grundstück befindliches Mehrfamilienhaus in der Bauerschaft Flamschen ein. Durch eine unverschlossene Haustür gelangten die Täter in das Mehrfamilienhaus und fanden dort eine unverschlossene Wohnung vor. Aus dieser Wohnung entwendeten sie ein Notebook und ein Mobiltelefon. Aus dem unverschlossenen Bürotrakt des daneben befindlichen Bauernhauses entwendeten sie ein Laptop und ein Mobiltelefon. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs, sowie der Vorgehensweise der Täter ist von Tatzusammenhang beim Diebstahl in das Wohnhaus an der Straße Ninighove und den Dienstählen in der Bauerschaft Flamschen auszugehen. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Tel,-Nr. 02541/7930 entgegen.

