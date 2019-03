Polizei Coesfeld / Coesfeld, Osterwicker Straße/ Mutmaßliche ...

Coesfeld, Osterwicker Straße/ Mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt

Coesfeld - Polizisten haben am Dienstagabend (19. März, gegen 20.15 Uhr) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie einer der Männer am COEBad aus einem Auto ausstieg und ein dort abgestelltes Fahrrad versteckte. Dann stieg der Mann wieder ein und der Ford Mondeo fuhr fort, kehrte aber kurz darauf zum Schwimmbad zurück. Der Zeuge rief die Polizei. Als eine Streifenwagenbesatzung die Männer kontrollieren wollte, sprang einer aus dem Wagen und flüchtet zu Fuß. Die anderen beiden nahmen die Beamten zur Vernehmung mit zur Coesfelder Wache. Nach Feststellung der Personalien (25 und 29 Jahre alt und in Coesfeld gemeldet) wurden die beiden entlassen. Gegen sie wird weiter ermittelt. Von ihrem Kompagnon würden sie nur den Vornamen kennen, gaben sie zu Protokoll. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

