Polizei Coesfeld / Coesfeld, Rekener Straße / Am Tüskenbach, ...

Coesfeld, Rekener Straße / Am Tüskenbach, Auto fährt gegen Ampelmast

Coesfeld - Am 12.10.2018, gegen 12:30 Uhr fuhr ein 81-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die Rekener Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen in die Straße Am Tüskenbach verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den rechtsseitigen Masten der Fußgängerampel. Der Ampelmast knickte auf den Geh-und Radweg. Ein Techniker musste die komplette Ampelanlage im Kreuzungsbereich bis auf weiteres stromlos stellen. Die Feuerwehr entfernte den umgeknickten Ampelmast. Das Auto des Coesfelders musste abgeschleppt werden.

