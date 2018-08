Polizei Coesfeld / Coesfeld, Sommerkamp/ Einbruchsversuch in Rohbau

Coesfeld, Sommerkamp/ Einbruchsversuch in Rohbau

Coesfeld - Unbekannte Täter haben im Zeitraum ziwschen Montag (27. August), 20 Uhr, und Donnerstag (30. August), 14.30 Uhr, versucht, in einen Rohbau an der Straße Sommerkamp in Coesfeld einzudringen. Vom Einbruchsversuch zeugen Hebelspuren an Fenstern und Terrassentüren. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02541/140

