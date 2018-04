Polizei Coesfeld / Coesfeld, Stadtwaldallee/ Hase brachte ...

Coesfeld, Stadtwaldallee/ Hase brachte Fahrradfahrer zu Fall - Leichtverletzt

Coesfeld - Am 22.04.2018, um 01.00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld die Stadtwaldallee stadteinwärts. Als ein Hase über die Straße lief, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Der Coesfelder stürzte und verletzt sich an Schulter und Rippen. Er wurde mittels RTW in das Krankenhaus nach Coesfeld verbracht.

