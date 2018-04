Polizei Coesfeld / Coesfeld, Stockum/ Sondereinsatz der Polizei ...

Coesfeld, Stockum/ Sondereinsatz der Polizei zur Kradgeschwindigkeit

Coesfeld - Am Karfreitag, 30.03.2018 führte die Polizei im Kreis Coesfeld einen Sondereinsatz der Geschwindigkeitskontrolle mit Schwerpunkt Motorradfahrer durch. Von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr kontrollierten die Polizisten an der Alten Gescherer Straße in Coesfeld, einer beliebten Motorradstrecke, die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Von den gemessenen 250 Fahrzeugen waren 61 zu schnell. Davon waren 21 Motorradfahrer. 46 Verkehrsteilnehmer zahlten ein Verwarngeld; 15 erhielten eine Anzeige, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten hatten. In drei Fällen, davon 2 Motorradfahrer, droht ein Fahrverbot wegen Überschreitung um mehr als 40 km/h. Tageshöchstraser war ein Motorradfahrer aus dem Kreis Coesfeld, der mit gemessenen 108 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro und ein Monat Fahrverbot.

