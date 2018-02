Polizei Coesfeld / Coesfeld, Wahrkamp und Meerkuhle / Reifen, ...

Coesfeld, Wahrkamp und Meerkuhle / Reifen, Navi und Lenkrad abmontiert und gestohlen

Coesfeld - In der Nacht von Donnerstag, 01.02.2018 bis Freitag, 02.02.2018, 07.50 Uhr montierten unbekannte Täter einen kompletten Rädersatz, zwei Lenkräder und ein festeingebautes Navi an insgesamt drei hochwertigen Fahrzeugen in Coesfeld (Wahrkamp und Meerkuhle) ab und flüchteten damit.

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

