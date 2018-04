Polizei Coesfeld / Coesfeld/ Wieder Anrufe falscher Polizisten

Coesfeld/ Wieder Anrufe falscher Polizisten

Coesfeld - Drei weitere Fälle von Betrugsversuchen per Telefon hat es am Donnerstagabend nach 20 Uhr in Coesfeld gegeben. Anrufer meldeten sich in den drei Fällen bei Seniorinnen und gaben sich als Polizisten aus. In zwei Fällen erzählten der oder die Betrüger, es habe in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben. Die Angerufenen fielen nicht auf den Trick herein, legten auf und erstatteten Anzeigen.

