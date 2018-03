Polizei Coesfeld / Dülmen, Ächtern Ossenstall / Erneuter ...

Dülmen, Ächtern Ossenstall / Erneuter Einbruch in Pkw - Navi entwendet

Coesfeld - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem weiteren Einbruch in einem auf der Straße "Ossenstall" in Dülmen geparkten BMW. Auch hier wurde die hintere Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Innern des Fahrzeuges verschafft. Hier entwendeten die bislang unbekannten Täter ein festeingebautes Navigationsgerät.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

