Polizei Coesfeld / Dülmen, Alter Ostdamm/ Waschautomaten ...

Dülmen, Alter Ostdamm/ Waschautomaten aufgebrochen

Coesfeld - In der Zeit von Samstag, 24.03.2018 bis Montagmorgen, 26.03.2018 brachen Unbekannte 4 Waschautomaten einer Waschanlage am Alten Ostdamm in Dülmen auf. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

