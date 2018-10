Polizei Coesfeld / Dülmen, Am Bache/ Transporter aufgebrochen

Dülmen, Am Bache/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld - In der Nacht zum Freitag (12. Oktober) ist ein an der Straße Am Bache in Dülmen geparkter weißer Citroen Jumper von Unbekannten aufgebrochen worden. Der oder die Täter entwendeten aus dem Transporter Werkzeugmaschinen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

