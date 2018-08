Polizei Coesfeld / Dülmen, An der Kohdränk, Haferkamp, ...

Dülmen, An der Kohdränk, Haferkamp, Fröbelstraße/ Einbrüche in drei Dülmener Kitas

Coesfeld - In drei Kindergärten in Dülmen ist am Wochenende eingebrochen worden. In allen Fällen hatten die Täter Fenster aufgehebelt und waren so in die Gebäude An der Kohdränk, am Haferkamp sowie an der Fröbelstraße gelangt. Es wurden Räume und Schränke durchsucht. In einem Fall wurde nichts gestohlen. In den beiden anderen Fällen ist noch zu klären, ob die Täter etwas erbeuteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dülmener Polizei zu melden: 02594/7930

