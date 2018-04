Polizei Coesfeld / Dülmen, Auf dem Quellberg / Baucontainer ...

Dülmen, Auf dem Quellberg / Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Coesfeld - Bauarbeiter stellten am Donnerstagmorgen den Diebstahl von mehreren Werkzeugen aus einem Baucontainer fest. In der Nacht zum Donnerstag wurde das Vorhängeschloss eines Baustellencontainers aufgebrochen und die Tür zum Container aufgehebelt. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw