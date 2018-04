Polizei Coesfeld / Dülmen, B 474, 3 Verletzte nach Verkehrsunfall

Dülmen, B 474, 3 Verletzte nach Verkehrsunfall

Coesfeld - Am 13.04.18, 18:13 Uhr fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Münster auf der B 474 und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die K 27 (FR Hiddingsel) abzubiegen. Dabei über sah er eine entgegenkommende 41-jährige Autofahrerin aus Dülmen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Münsteraner, die Dülmenerin und ihr 8-jähriger Sohn wurden bei dem Unfall verletzt. Alle drei Unfallbeteiligte wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die unfallbeschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dülmen musste auslaufende Betriebsstoffe abstreuen.

