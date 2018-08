Polizei Coesfeld / Dülmen, B 474, Tuzostraße / Motorradfahrer ...

Dülmen, B 474, Tuzostraße / Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Coesfeld - Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer aus Dülmen ist am Freitag (24. August) bei einem Verkehrsunfall auf der B474 bei Dülmen tödlich verletzt worden. Der Mann war mit einem Pkw kollidiert. Er erlag am Unfallort seinen schwersten Verletzungen. Fahrer und Beifahrer des Autos, beide aus Dülmen, wurden verletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Beifahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenangaben hatte der Motorradfahrer, aus Richtung Autobahn kommend, mehrere Fahrzeuge überholt, die vor ihm an einer Ampel abbremsten. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem Pkw zusammen, der aus Richtung Tower Barracks kommend, auf die B 474 abgebogen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer meterweit durch die Luft geschleudert. Das Motorrad fing Feuer und setzte die Böschung am Straßenrand in Brand. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die B474 war zwischen der K27 und K28 für die Zeit der Unfallaufnahmen von 12 Uhr bis ca. 15.30 Uhr gesperrt. Auch Notfallseelsorger waren vor Ort, kümmerten sich um Unfallzeugen sowie auch um Ersthelfer. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch einen Lkw-Fahrer als Zeugen, der sich in der Schlage vor der Ampel befunden haben soll und beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Er wird gebeten sich mit der Polizei Coesfeld, Tel. 02594/7930, in Verbindung zu setzen.

