Polizei Coesfeld / Dülmen, B474 / Auto nach Unfall im Graben

Dülmen, B474 / Auto nach Unfall im Graben

Coesfeld - Ein Autofahrer landete nach ein Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, mit seinem Auto im Straßengraben. Zuvor befuhr der 44-jährige Lüdinghauser mit seinem Auto die B474 von Dülmen in Richtung Seppenrade. Unmittelbar hinter dem Abzweig Visbeck, bremste ein vor ihm fahrender Autofahrer sein Fahrzeug ab, weil er nach links abbiegen wollte. Der Lüdinghauser bremste auch ab, es kam aber zum Zusammenstoß. Infolge dessen rutsche er mit seinem Auto in den rechtsseitigen Straßengraben. Er verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

