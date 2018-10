Polizei Coesfeld / Dülmen, Bahnhofstr., Überführung am ...

Dülmen, Bahnhofstr., Überführung am Bahnhof/Sachbeschädigung

Coesfeld - Am 22.10.2018, um 21.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter, aus einer Gruppe von 7 - 8 Jugendlichen, den Snackautomaten in der Überführung der oberen Ebene des Bahnhofs in Dülmen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR an dem Automaten. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Tel.-Nr. 02594/7930 entgegen.

