Polizei Coesfeld / Dülmen, Bahnhofstraße, Einbruch in Werkstatt ...

Dülmen, Bahnhofstraße, Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Coesfeld - In der Zeit von Donnerstag, 07.03.19, 17:50 Uhr - Freitag, 08.03.19, 11:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Werkstatt auf dem Bahnhofsgelände in Dülmen und entwendeten hieraus u. a. zwei Modellanlagensteuergeräte. Anschließend konnten die Täter unerkannt den Tatort wieder verlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/ 7930, zu melden.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw