Polizei Coesfeld / Dülmen, Bahnhofstraße/ Stromkabel gestohlen

Dülmen, Bahnhofstraße/ Stromkabel gestohlen

Coesfeld - Von einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Dülmen sind im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr am Mittwoch (12. September) und 6.30 Uhr am Donnerstag 80 Meter Stromkabel gestohlen worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

