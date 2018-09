Polizei Coesfeld / Dülmen, Bauerschaft Leuste / ...

Dülmen, Bauerschaft "Leuste" / Bombenentschärfung

Coesfeld - Bei Erdarbeiten im Bereich der Bauerschaft "Leuste" in Dülmen entdeckte man am 05.09.2018 einen 500kg schweren Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg. Dieser wurde heute unter der Leitung des Ordnungsamtes und Unterstützung der Polizei in der Zeit von 14.00 Uhr-15.00 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst erfolgreich entschärft. Für die Dauer der Bombenentschärfung wurde ein Bereich im Radius von 500m um den Fundort herum evakuiert und abgesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen während der Entschärfung und der damit verbundenen Absperrmaßnahmen kam es nicht.

