Polizei Coesfeld / Dülmen, Billerbecker Str./Unfallflucht

Dülmen, Billerbecker Str./Unfallflucht

Coesfeld - Am 23.10.2018, in der Zeit von 15.15 Uhr bis 15.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, Audi A3, einer 71-jährigen Dülmenerin, an der vorderen Stoßstange. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Tel.-Nr. 02594/7930 entgegen.

