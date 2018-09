Polizei Coesfeld / Dülmen, Borkener Straße/ Unfallflucht

Dülmen, Borkener Straße/ Unfallflucht

Coesfeld - Ein verletzter Motorradfahrer und min. 2000 Euro Sachschaden sind die Folgen einer Unfallflucht am Donnerstag, 20.09.2018 gegen 16 Uhr auf der Borkener Straße in Dülmen. Der Unfallfahrer bog mit einem schwarzen Opel Insignia vom Parkplatz an der Tafel auf die Borkener Straße in Richtung Merfeld ab. Der auf der Borkener Straße von rechts kommende Motorradfahrer (22 Jahre) aus Dülmen wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad gegen den geparkten Opel Zafira eines 61-jährigen Dülmeners. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

