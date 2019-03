Polizei Coesfeld / Dülmen, Buldern, Dohlenweg/ ...

Dülmen, Buldern, Dohlenweg/ Werkzeugmaschinen gestohlen

Coesfeld - Werkzeugmaschinen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 11. März und dem 18. März aus einem weißen VW Crafter gestohlen, der am Dohlenweg in Buldern geparkt war. Der oder die Täter hatten ein Türschloss entfernt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

