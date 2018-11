Polizei Coesfeld / Dülmen, Buldern, Dorfbauerschaft, ...

Dülmen, Buldern, Dorfbauerschaft, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld - Am 25.11.2018, 05:00 Uhr stellte eine Funkstreife ein Auto fest, das an der Böschung zum Kleuterbach stand und drohte hineinzurutschen. Ermittlungen führten dazu, das der Fahrer, ein 39-jähriger Dülmener, in unmittelbarer Nähe angetroffen wurde. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, das zum Unfallzeitpunkt noch mehrere Personen im Fahrzeug waren, fanden umfangreiche Suchmaßnahmen am Kleuterbach / Teich durch Feuerwehr und DLRG statt. Letztlich wurden aber keine Personen aufgefunden.

