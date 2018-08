Polizei Coesfeld / Dülmen-Buldern, Nottulner Straße, Brand ...

Dülmen-Buldern, Nottulner Straße, Brand eines Wohnwagens

Coesfeld - Am Donnerstag, 23.08.2018, 22.40 Uhr, kam es in Dülmen-Buldern, Nottulner Straße, zu einem Brand. Ein vor einem Haus auf einer Garagenauffahrt abgestellter Wohnwagen geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand und wurde dadurch erheblich beschädigt. An dem daneben befindlichen Wohnhaus wurden durch Hitzeeinwirkung vier Fenster beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an.

