Polizei Coesfeld / Dülmen, Buldern, Weseler Straße / Fünf ...

Dülmen, Buldern, Weseler Straße / Fünf Personen bei Auffahrunfall verletzt

Coesfeld - Fünf verletzte Personen und ein Schaden von ca. 15000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag, gegen 17.20 Uhr. Eine 22-jährige Dülmenerin befuhr mit ihrem Auto die Weseler Straße von Dülmen kommend in Richtung Buldern. Im Ortskern beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Sie bremste ihr Auto bis zum Stillstand ab und ließ den Gegenverkehr passieren. Zwei weitere Autos hatten bereits hinter dem Auto der Dülmenerin angehalten. Dies bemerkte ein 82-jähriger Dülmener zu spät und schob die beiden Autos auf das Auto der Dülmenerin. Bei dem Unfall verletzten sich der 82-jährige Dülmener sowie seine Beifahrerin; weiterhin zwei Fahrer und eine Beifahrerin der aufgeschobenen Fahrzeuge. Alle verletzten Personen kamen aus Dülmen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 15000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Weseler Straße für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt.

