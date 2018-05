Polizei Coesfeld / Dülmen/ Durchsuchung bei tatverdächtigem Hehler

Dülmen/ Durchsuchung bei tatverdächtigem Hehler

Coesfeld - Am Donnerstagmorgen, 24.05.2018, vollstreckten Polizisten in Dülmen einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 30-Jährigen wegen Verdachts der Hehlerei. Im Zuge von Vernehmungen nach der Klärung der Serie von Geschäfts- und Schuleinbrüchen in der Dülmener Innenstadt hatte es Hinweise auf den Dülmener gegeben. Im Zuge der Durchsuchung konnten die Beamten 20 Flaschen Eau de Toilette verschiedener Marken sicherstellen. 9 dieser Flaschen waren noch mit einem Sicherungsetikett versehen. Der Dülmener zeigte sich in seiner Vernehmung teilweise geständig bezüglich der Tatvorwürfe. Er räumte ein, zwei Mal Parfüm von dem am 14.02.2018 vorläufig festgenommenen Jugendlichen (15 Jahre) angekauft zu haben. Dieses stammte nicht aus den Geschäftseinbrüchen, sondern aus Ladendiebstählen. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hehlerei. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

