Polizei Coesfeld / Dülmen, Eisenbahnstraße / Einbruch in ...

Dülmen, Eisenbahnstraße / Einbruch in Obergeschosswohnung

Coesfeld - Am Montag (25. Februar) hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen 06.45 und 15.30 Uhr die Tür einer Obergeschosswohnung an der Eisenbahnstraße in Dülmen auf. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten unter Anderem Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: Tel. 02594/7930.

