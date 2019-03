Polizei Coesfeld / Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße / Geparkter ...

Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße / Geparkter Toyota geschädigt

Coesfeld - Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr.?3607530: In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen weißen Smart. Der Fahrer des Smarts wird als ca. 45-50 Jahre alt und auffallend groß beschrieben.

Ursprungsmeldung: Coesfeld (ots) - Einen geparkten blauen Toyota Yaris beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in der Zeit von 14.15 bis 17.30 Uhr. Die Beschädigungen an dem Auto befinden an der vorderen Stoßstange im Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

