Polizei Coesfeld / Dülmen, Hohe Straße, Grill aus Garten entwendet

Dülmen, Hohe Straße, Grill aus Garten entwendet

Coesfeld - In der Zeit vom 28.03.2019, 21:00 Uhr bis 29.03.2019, 08:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen Gasgrill aus dem Garten eines Dülmeners. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, in Verbindung zu setzen.

