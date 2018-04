Polizei Coesfeld / Dülmen, K 28 / Ein ...

Dülmen, K 28 (Bauerschaft Rödder)/ Ein Kradfahrer nach Kollision leicht verletzt

Coesfeld - Am 20.04.18, 16.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Kradfahrer aus Coesfeld die K 13 von der L 551 aus Richtung Buldern kommend in Fahrtrichtung K 28. Die Signalanlage des dortigen Bahnüberganges (Bauerschaft Rödder) zeigte Rotlicht für den Fahrzeugverkehr. Der Coesfelder beabsichtigte daraufhin sein Kraftrad zu wenden, um wieder zurück Richtung Buldern zu fahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 39-jährigen Kradfahrer -ebenfalls aus Coesfeld-, der zuvor das Rotlicht am Bahnübergang missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, worauf beide stürzten und sich der 39-jährige leicht verletzte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 EUR.

