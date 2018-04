Polizei Coesfeld / Dülmen, Königswall/ Durch Handyortung ...

Dülmen, Königswall/ Durch Handyortung Diebesgut gefunden - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am 21.04.2018, gegen 10.30 Uhr führte eine 27-jährige Dülmenerin Aufsicht über ihrer Kinder, die auf dem Kinderspielplatz des Stadtparkes spielten. Als sie eine Tochter aus den Augen verlor und nach ihr sah, nutzte ein Dieb die Gelegenheit, um die Handtasche der Dülmenerin zu entwenden, die an ihrem Kinderwagen hang. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Ein Postbote, der die Tat beobachtete, informierte zwar die Geschädigte, konnte aber anschließend nicht mehr zum Vorfall befragt werden.

In der entwendeten Handtasche befanden sich Handy, Portemonnaie mit ca. 100 EUR Bargeld sowie diverse Karten. Bezüglich Handy führte die Schwägerin der Geschädigten eine Ortung durch. Das Ergebnis führte zum Auffinden der Handtasche hinter dem Dülmener Kino. Bis auf das Geld befanden sich noch alle Gegenstände in der Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Telefon 02594/ 7939.

