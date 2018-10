Polizei Coesfeld / Dülmen, Kreuzweg, 2 Reifen an einem Pkw ...

Dülmen, Kreuzweg, 2 Reifen an einem Pkw zerstochen, Zeugen gesucht

Coesfeld - Am Freitag, 12.10.2018, 23.25 Uhr, wurden in Dülmen, Kreuzweg, an einem grünen Pkw durch zwei bislang unbekannte männliche Personen zwei Reifen zerstochen. Die Personen sollen anschließend auf einem Fahrrad geflüchtet sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02594-7930 mit der Polizei Dülmen in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw