Polizei Coesfeld / Dülmen, Kreuzweg/ Einbruch in Gesundheitsamt

Dülmen, Kreuzweg/ Einbruch in Gesundheitsamt

Coesfeld - In der Zeit von 09.03.18, 14.00 Uhr bis 10.03.18, 14.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür und die eines Fensters ein und gelangten so in das Gebäudeinnere des Gesundsheitsamtes. Im Gebäude durchsuchten die Täter diverse Räumlichkeiten und deren Einrichtungen nach Diebesgut. Täterhinweise sowie Angaben zum Diebesgut bzw. Sachschaden liegen noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Telefon 02594/ 7930.

